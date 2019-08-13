陳其邁致電韓國瑜 中央協助2橋改建防淹

2019-08-13 15:49

〔記者李欣芳／台北報導〕西南季風來襲，中南部徹夜降下豪大雨，造成淹水災情，行政院副院長陳其邁今天臨時更改行程，南下到台南市與高雄市勘災，除了涉水視察台南位於仁德的中華醫事科技大學周遭的災情，他表示，關於淹水補助以及農損救助，他請台南市政府盡速查估，陳其邁下午也到高雄田寮視察，並致電高雄市長韓國瑜，指石安橋及中路橋已影響到排水，需要改建加高，經費中央會全力協助。

據了解，陳其邁今天下午與高雄市長韓國瑜透過電話聯繫，針對中路橋和石安橋，這兩座橋都因為橋面太低，造成容易淹水的窘境，電話中陳其邁承諾韓國瑜，中央會全力協助這兩座橋的改建工程。

陳其邁稍早在臉書表示，昨天的豪大雨，造成台南仁德24小時累積雨量達286.5mm，並集中在歸仁、永康、仁德等區。由於內水排水以及短時間的強降雨，造成部分低窪地區淹水。

陳其邁說，蔡英文總統與他在今早7點左右，分別向台南市黃偉哲通電話瞭解狀況，行政院長蘇貞昌也指示他調整原本行程，前往台南與黃市長一同瞭解三爺溪排水情形。

他表示，三爺溪治理計畫共三期，總經費約31.55億元，透過流域綜合治理，搭配逕流分擔與出流管制兩大方向，強化排水能力。工程原預定4年完工，已指示水利署務必加速趕工，提早完工，減少民眾淹水問題。

陳其邁表示，關於淹水補助以及農損救助，他請台南市政府盡速查估，中央政府會全力支持，減輕人民損害，早日恢復日常生活。

除台南外，陳其邁說，他也前往高雄田寮的崇德橋，阿蓮的石安、及中路橋瞭解二仁溪的排水狀況。「我也致電韓市長，石安橋及中路橋已影響到排水，需要改建加高，經費中央會全力協助」，陳其邁強調，行政院一定會和地方政府通力合作，做人民最安心的後盾。

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