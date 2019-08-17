天天吃好料》台中「出雲鍋物」客家天然古早味

2019-08-17 09:16

〔記者歐素美／台中報導〕客家女子高茄虹因自己愛吃鍋，到處品嚐取經再研發出口味特殊的湯底，最近在台中市開設「出雲鍋物」，店裡的海味卜卜蜆湯、慢慢熬雞湯、手作韓式泡菜或客家老滋味素鍋，讓吃過的民眾都說讚；她表示，不想用雞湯塊等調味，所以採用慢熬的雞湯，就是要讓民眾吃到天然的古早味。

高茄虹出生在屏東內埔，因家裡開宮廟設神壇，阿嬤年輕就吃素，舉辦各項活動時，來幫忙的總舖師阿姨，總是利用麻油爆香豆皮、乾香菇，再以乾香菇頭、蘿蔔等多種蔬菜熬煮湯頭，因應吃素的民眾愈來愈多，她就返鄉和媽媽一起向總舖師阿姨請益，學習這項熬湯技術，推出客家老滋味素鍋。

店裡也推麻油雞或燒酒雞，她說，客家人習慣煮全酒，而且燒酒雞用的是具有50年歷史的古早味中藥包，湯頭吃起來就是與一般市售的燒酒雞不同，但因應開車不喝酒，店裡也提供零酒精或半酒的湯底服務。

特殊的「海味卜卜蜆鍋」，則是愛吃鍋的她每次到訪澳門「贏到粥」必吃的美味，回台後憑著味蕾的記憶，利用香油爆香黃紅色的甜椒及洋蔥，再加入新鮮蛤蜊，當蛤蜊在香氣茵蘊的熱湯裡一一爆開時，發出卜卜的聲音，馬上撈起來享用，蛤蜊飽滿的肉質夾帶香氣，湯頭更融合香油的香氣及蛤蜊的鮮甜，讓人一吃難忘。

「慢慢熬雞湯」則是採用雞骨熬煮3小時而成，天然的湯頭，喝了不會口渴；手作韓式泡菜，是媽媽向韓國朋友學來的手藝，再傳授給她。

高茄虹說，因為是家裡的長女，從小就要學煮飯、料理家事，加上自己對料理很有興趣，到處吃、到處學，標榜天然不添加的湯底，希望讓上門的消費者吃到自己喜歡的天然古早味。

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