準公幼月收4500元省很大？「才藝費、延托費」恐陷私幼圖利爭議

2019-08-13 15:27

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市準公共化幼兒園8月上路，截至7月底已有119園加入，但卻有家長指出，五股區一間幼兒園打著準公共化名號，卻運用人情壓力要求家長額外繳交每月1500元的才藝費，痛批「根本濫用政府的好意」。教育局指出，若經查證屬實確有違反規定，則函請幼兒園限期改善，逾期未改善，不排除與該園解除契約。

幼兒就讀準公共幼兒園，家長享有每月繳費不超過4500元的優惠，加入準公共化的私幼則可向政府申請10萬至20萬的經費補助。但近日卻有家長透露，五股一間準公共化幼兒園以「每位孩子都有加入，不參加令園長為難」為由，要求家長繳交額外課程費用，讓他直呼「每月費用多達6000元，論環境、師資、餐費，還不如報名私幼較划算。」

對此，該間幼兒園表示，準公共化幼兒園與公立幼兒園一樣為4點放學，但有不少家長因工作因素無法及時來接送孩子，園方就會收取「延後托育費」，並外聘教師開設課程供孩子學習，並非家長所說的「才藝費」。幼兒園指出，該項費用目前已全數退給家長，並發送書面資料再次尋求家長意願，重新研擬相關收費標準。此外，教育局賦予公立幼兒園延托費機制，但上路至今卻未授權準公共化擁有同樣收費標準，盼能加速解決差異問題。

教育局則指出，若接獲類此案件，將先行瞭解幼兒園與家長收費情形，要求幼兒園依照契約規定收取費用，若查證屬實確有違反規定，不排除與該園解除契約，以確保家長權益。另外，教育局有針對幼兒園各項目訂定收退費標準，公私幼及非營利都適用，其中，課後延托費為辦理平日課後延托服務，相關人員加班費及行政支出等，費用的名義應該要與提供的服務相當，為使用者付費，有需求的家長再申請即可。

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