旅遊業促開放印尼越南觀光免簽 外交部：跨部會評估中

2019-08-13 15:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕因應中國封殺台灣自由行衝擊觀光業，旅遊業提議全面開放東南亞免簽；目前就觀光來台主力來源國，僅印尼與越南尚未開放。外交部今天表示，對於是否進一步給予特定新南向國家簽證便利待遇，涉及觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，目前全案由行政院透過跨部會機制妥慎評估中。

中國限縮旅客來台自由行，衝擊觀光業，業界多次呼籲全面開放東南亞免簽，包括主力泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼、越南，目前僅剩印、越未開放。行政院7日由政務委員張景森召集跨部會會議，討論如何開拓台灣觀光客源，並檢討是否開放新一波新南向國家來台免簽，包括印尼、越南等國。

外交部今天則對此表示，我國為推動新南向，自2016年起試辦泰國、菲律賓及汶萊等國民眾來台的免簽措施，該3國未來是否會依互惠原則給予我國免簽或至少提升對我國的簽證便利，以及各該國人士免簽證來台發生違常情形等，都是我方滾動式檢討、考量是否續辦免簽的重要參考依據。

外交部並說明，對於是否進一步給予特定新南向國家簽證便利待遇一事，考慮到此案涉及觀光、邊境管理及國家安全等不同面向，目前由行政院持續透過跨部會機制妥慎評估。外交部則將配合行政院及各相關部門共同研議，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

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