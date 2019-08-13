老翁休克到院無血壓心跳 奇蹟救活

2019-08-13 14:51

〔記者顏宏駿／彰化報導〕七月鬼門開，誰說「好兄弟」愛捉交替！彰化縣埔心鄉一名83歲的老農，心臟病發，載在往醫院急救，半途休克，到院前已死亡，但醫生仍不放棄，注射抗心律不整藥物，並透過院際醫療合作，硬是把老翁從鬼門關前搶救回來。

從事果樹栽種的江姓老翁從去年開始莫名盜汗、胸悶和喘不過氣，到員林市宏仁醫院就診，醫師懷疑老翁罹患狹心症及心律不整，所以幫老翁戴上可攜式24小時心電圖儀器來偵測胸悶等不舒服的真正原因。

日前老翁在家心臟異常不舒服，兒子急忙載他回診，但開車途中，坐在後坐的老翁一陣抽搐後昏死過去，到院時已無血壓心跳，醫師從其隨身的心電儀發現休克時間已達15分鐘。

宏仁心臟內科和急診醫療團隊仍不放棄，立刻做心肺復甦術並當場分析老翁的24小時心電圖，發現是要命的VT（心室撲動）導致休克，立即開給注射治療心室撲動的藥物，約15分鐘後心跳恢復，同時被轉介到台中市大里仁愛醫院手術，如今已完全恢復，可以出院。

宏仁醫院長朱建統指出，人體心臟有3條冠狀動脈，巫姓老翁2條心臟血管動脈各阻塞80%、90%，此次事件可能是心臟缺血引發心臟內電氣訊號傳導異常引起的心室撲動，心臟無法打出血液供給身體循環所需，巫姓老翁才會沒心跳呼吸。

朱建統說，心臟冠狀動脈狹窄的病人偶感胸悶，小跑步、爬樓梯甚至散步都會喘氣，胸痛，我們可經由心臟超音波，運動心電圖，核子醫學掃描，或是電腦斷層掃描來診最好至心臟內科門診詳細檢查，養成規則服藥以及均衡飲食習慣，平常規律運動，若感身體不適，應儘速就醫檢查。

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