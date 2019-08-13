喜迎故鄉Bleuniadur舞團 玉里天主堂法國神父劉一峰自拍宣傳片

2019-08-13 14:40

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在花蓮服務超過半世紀的法國神父劉一峰，花二年時間促成來自法國布列塔尼的土風舞團來台巡迴演出，首場就直奔花蓮玉里演出，今天下午將在玉里市區踩街！劉一峰神父還破天荒為舞團拍宣傳影片貼在「玉里天主堂」粉絲頁，78歲老神父說著流利中文「歡迎大家來看，很值得不會後悔喔」！

「諸位朋友午安，我是劉一峰，我在花蓮玉里天主堂，要跟大家說個好消息，我們要迎接2個有名的舞蹈團，今天有從法國西部布列塔尼，也就是我的故鄉的Bleuniadur舞團，將表演一些古老的舞蹈，還有台灣的客家哈旗鼓文化藝術團等，也會陪她們演出，相信『文化的交流一定會很有趣』！」

神父還調皮地說，「是幾點鐘呢？下午4點半要從玉里車站踩街表演到鄉公所，晚上7到8點半在玉里藝文中心是免費演出，歡迎大家來，很值得不會後悔」；神父還祝福大家「保持健康的身體、平安的心靈、天主保佑」！法國神父講中文可愛的模樣立刻吸引大批粉絲按讚。

78歲的花蓮玉里天主堂劉一峰神父，在台服務達53年，2017年取得中華民國身分證，成為正港台灣人，在神父牽線下，去年11月神父的故鄉法國布列塔尼聖波多里奧市（Saint-Pol-de-Léon）市長尼可拉斯（Mr. Nicolas Floch）2度到玉里鎮拜會，促成Bleuniadur舞團於本月成行來台。

法國Bleuniadur舞團、台灣客家哈旗鼓文化藝術團昨晚抵達玉里鎮，玉里鎮長蔡秋龍設宴款待，也到赤科山看金針花海、到玉里天主堂拜會劉神父。法國團員們平均年齡30歲、最小僅14歲，許多都是第一次出國演出！團員們表示，看到同鄉的劉神父在玉里鎮行公義和奉獻的事情，十分高興、也感到很榮譽。

由客委會主辦「作客台灣－遇見法國布列塔尼」，由法國的Bleuniadur土風舞團與屏東六堆客委會輔導團隊哈旗鼓文化藝術團共同演出，在台巡演3場次，首場今晚在花蓮玉里鎮藝文中心演出，17日到屏東六堆客家文化園區、22日在北市民生集會堂演出。

今天下午的踩街除了2大舞團、還有源城國小森巴鼓隊、玉里鎮婦女會、玉里鎮天主堂、玉里鎮客屬藝術文化發展協會、193原住民文化傳承團、飛揚原住民舞蹈團、玉里小客家藝文班熱情同歡。

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