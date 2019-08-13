10幾年睡不好頭暈 做了這件事後總算好轉

2019-08-13 14:32

［記者黃美珠／竹北報導］66歲葉女士15年前停經後就飽受原因不明睡眠不佳、頭暈、全身乏力等之苦，10幾年來甚至需要藉助安眠藥才能入睡，但是依舊淺眠，最近半年多甚至嚴重到無法騎車單獨外出，四處求醫都無效；中國醫藥大學新竹附設醫院中醫師沈俐伶確認她的頭暈來自於睡眠問題，因此治療對策是給她補氣，幫忙疏肝解鬱外，也透過具有滋養功效的中藥材幫助她睡眠的持續性，經近3個月的努力，今天葉女士已經可以自己騎車回醫院複診，連她自己也很驚喜。

葉女士說，她更年期以前很好睡，常常倒頭就入眠，沒想到15年前停經後夜夜輾轉反側，經常搞到天亮前才迷糊睡去，隔天人就很累，導致頭暈嚴重，四處求醫不見改善，她還一度擔心頭裡面是不是「長了壞東西」，光是核磁共振就在不同醫院做過3次，10幾年來多靠安眠藥幫助入睡，最近半年多甚至連單獨騎車外出都沒辦法。

沈俐伶說，確定葉女士的頭暈來自於睡眠品質不佳下，決定就先幫她補氣，讓葉女士白天精神好一點，所以給予柴胡龍骨牡蠣湯、珍珠母粉幫助入睡，也加了「消遙湯」加強睡眠品質。

沈俐伶選用白芍、柴胡、薄荷、甘草、夜交藤、山槴子等，幫葉女士疏肝解鬱、清熱養血、改善緊張和失眠。

另搭配針灸，在葉女士的百會、足三里等穴道幫助補氣，以此減緩白天的疲倦，另在率谷、太陽穴、神門、太衝、行間、安眠點等穴位幫助放鬆以改善睡眠。

她說，逍遙湯有滋潤滋養的作用，有助睡眠的持續性。薄荷則可開鬱散熱，跟可安神清熱的珍珠母粉一樣有助入睡，至於白芍、首烏因有疏肝效果，則可讓睡眠更深沈，所以近3個月下來，葉女士的安眠藥已經有減量。

沈俐伶說，比較壓力型的人如果不想吃藥，建議平常可以喝有助抒壓的薄荷茶或是玫瑰茶，這類有疏肝功效，可讓睡眠深沈，而紅玫瑰另有滋潤、滋養的效果。

如果是因長時間過度疲勞而導致睡眠不好的人，則可以喝桂圓紅棗茶，但建議只喝水不要吃料，因為年輕人本身比較會有火氣，睡不好的人更容易會有虛火，料會比較燥。

小孩子因為課業、考試的壓力，有的會磨牙，或是淺眠的人，她也建議可以用薄荷、玫瑰，效果會比較好。

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