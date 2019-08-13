秋節買月餅也可以很愛心！ 衛福部推採購平台助身障者

2019-08-13 13:53

〔記者林惠琴／台北報導〕為了響應即將到來的中秋節、鼓勵民眾以實際行動支持身心障礙者，衛福部今日舉行「身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣展售會」，並推出採購平台，只要上網、打電話，即可購買115家身心障礙福利機構、團體及庇護工場端出的各項秋節產品。

在展售會上，除了攤位展售外，更有產品試吃、有獎徵答、身障體驗活動、購物買千送百等活動。衛福部長陳時中表示，去年展售會一共創造約8390萬元的銷售成績，希望今年大家可以共襄盛舉超越去年，用實際行動鼓勵身心障礙的朋友邁向自立。

若是無法參與展售會的民眾，衛福部也提供身心障礙福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動的採購平台，有興趣的民眾可利用網站www.815179.com.tw查詢相關產品、撥打服務電話0800-815-179訂購或了解訊息。

另外，衛福部指出，為了提供身障朋友更周全的照顧，從今年7月1日起，已推動社區式身心障礙服務與長照銜接專案，預計下半年將投入6753萬元經費，以全面調高社區式身障服務體系補助水準，預計將有556個據點、6532名身障者受益。

衛福部並強調，未來將投入更多資源積極布建服務據點，但也盼望社會各界可以理性接納、勿歧視身障朋友，給予身障朋友更多參與社會的機會。

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