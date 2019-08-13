靈鷲山法會 總統關心南部水災

2019-08-13 13:22

［記者陳恩惠／桃園報導］靈鷲山第廿六屆水陸空大法會7至14日在桃園巨蛋舉行，蔡英文總統在桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全等人陪同下，今天上午出席法會為全民祈福消災，會後接受媒體聯合訪問時，首先對於南部淹水災情，是否與相關首長聯繫做出回應。

蔡英文說，我們隨時都有在掌握南部的降雨與水災的情況，早上行政院長蘇貞昌已經指派副院長陳其邁南下整合指揮救災的事宜，另外也與台南市的黃偉哲市長通過電話了解情況，在整個過程中我們隨時都會注意，中央會全力地來提供協助。

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