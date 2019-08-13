南投殺小飛蟻大作戰！ 這招「滿盆蟻屍」效果驚人

2019-08-13 12:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣最近小飛蟻大爆發，從山區鄉鎮水里、集集，到靠近市區的名間、南投市，都有小飛蟻的蹤跡，民眾滅蟻花招百出，有用捕蚊燈、黏蠅板，還有用水淹，尤其水淹滅蟻出現「滿盆蟻屍」，成效驚人，南投縣政府防疫人員則說，減少光源可避免趨光的小飛蟻入侵，不過建議仍是以餌劑全年防治，才能降低族群數。

最近適逢「扁琉璃蟻」的婚飛季節，長了翅膀的「小飛蟻」，入夜後紛紛飛進有開燈的民眾家中，也因此最近南投滅蟻簡直成了「全民運動」。

有民眾用捕蚊燈「電擊」小飛蟻，也有人用黏蠅板捕捉，甚至有人利用其趨光性，在檯燈下擺放水盆，藉由水面反光讓小飛蟻飛進水中，滿滿的水盆「蟻屍」，撲殺效果不錯。

集集鎮長陳紀衡表示，近年來鎮公所積極防治小飛蟻，透過公所提供給民眾的餌劑，放在戶外讓工蟻在婚飛期之前，就將具有毒性的誘餌帶回巢穴，藉此消滅蟻后，降低族群數量。

今年婚飛期雖然仍有小飛蟻的問題，但情況已不像前幾年那樣嚴重，只是餌劑防治必須長期抗戰，呼籲民眾滅蟻不要因無法立竿見影，就改用殺蟲劑，避免影響防治成效，另外，近期若有小飛蟻入侵家中，則可在檯燈下放盆水，運用其趨光性，就能集中撲殺，減少居家干擾。

南投縣政府防疫人員指出，今年全縣已有針對蟻害進行防治，要減少小飛蟻干擾，建議仍以餌劑為主，尤其在暑假婚飛期之前，就要做防治，過了婚飛期後，仍建議持續用餌劑控制族群數，雖然冬天見到螞蟻的情況較少，但實際上螞蟻仍會活動覓食，因此透過不斷投放餌劑，才能逐漸控制族群數，以免來年蟻害又大爆發。

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