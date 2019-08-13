中研院：過敏貧血和飲食不當 恐增加過動症風險

2019-08-13 12:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院特聘研究員潘文涵為了罹患過動症的兒子投入過動症研究，她把20年來對抗過動症的血淚，進一步推向學術研究，希望幫助更多人注意到過敏和過動症的關聯，她的研究發現，有過敏、貧血和血清素偏低的孩童，罹患過動症的機率比一般孩童高6到7倍，可能可以透過飲食加以改善，研究今年8月登上國際期刊臨床醫學雜誌。

潘文涵今天在中研院發表研究成果，她指出，她與台灣大學、長庚大學、台北醫學大學研究團隊，從台北31所小學，招募216名ADHD病童和216名非病童，兩組性別年齡身高體重條件相似，進行病例對照研究，針對過敏、飲食、血液測量值的差異，估算危險因子和疾病風險的關係。

注意力缺陷過動症是常見兒童神經發展性疾病，造成注意力不集中、衝動控制差，造成學業人際和家庭生活障礙，潘文涵表示，台灣盛行率達5到7％，致病原因有很多，主要危險因子包含家族史遺傳、環境毒物暴露鉛中毒和母親懷孕期酗酒、抽菸和使用毒品、難產或早產等等。

潘文涵指出，但是不一定所有孩童都會遇到上述這些狀況，研究希望找到可以改變的因子加以處理，研究的216名病童中，有133名有鼻炎的症狀，高達6成，研究確實發現，過敏種類越多、臨床生化異常越多，過動症風險就會越高。

潘文涵表示，團隊找到過動症在臨床上的4個風險因子，包含貧血、血清素偏低、嗜酸性粒細胞與免疫球蛋白較高，後兩者與過敏發炎有關，同時罹患2種以上過敏症狀，例如鼻炎、濕疹、氣喘的學童，得到過動症的風險是沒有過敏的學童的2到3倍，4個因子都異常者，罹患過動症的機率是6到7倍，因此過敏和過動症的共病問題相關風險高，因此值得被關注。

潘文涵團隊進一步檢視過動兒和非過動兒的飲食型態，她指出，過動學童組的營養食物攝取頻率顯著較低，例如蔬菜、水果、蛋豆魚肉類等蛋白質食物，而不營養食物攝取頻率顯著較高，尤其高糖及高油類食物。

潘文涵指出，研究從線性結構方程式分析，確認了飲食營養習慣和過動症之間的關聯性，因此推測如果能建立良好的飲食習慣，應該有助於過動症病況的改善，未來還需要進一步的飲食介入研究來加以驗證，也建議過動兒的父母，了解孩子是否有過敏體質和貧血問題，有助於改善過敏和過動症。

潘文涵說，這次研究也首度發現過動症學童血液中無機磷酸鹽濃度偏高，她說，無機磷酸鹽常用於含糖飲料中、食品加工會用來做為增稠劑、顏色穩定劑和增味劑，到底磷酸鹽本身和過動症有關，還是她是不營養飲食的指標還有待確認。

潘文涵的大兒子2歲時被診斷出有過動症，孩子在學校會吵鬧，在學校被老師、其他家長排斥，潘文涵甚至親自到學校跟著孩子陪讀，但是最後還是只能在家自學，潘文涵回想起跟兒子一起對抗過動症的過去，眼眶忍不住泛著淚水，她說，從西醫、中醫到針灸，全部帶兒子嘗試過，最後才意外發現兒子有過敏，並從飲食習慣開始調養改善，這些年來一邊記錄所有嘗試的方法，貼身觀察20年後，進而把觀察推向研究，希望讓更多過動症的家人和患者知道過敏和過動症的共病問題。

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