醫訊》新竹馬偕成立跨科醫療團 提供長效型血友病藥

2019-08-13 11:18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹馬偕醫院成立「血友病整合醫療團隊」，將血液腫瘤科、牙科、復健科、骨科等跨科別資源整合，為竹苗地區第一間提供長效型血友病藥物醫院，並且提供免費寄藥與施打服務，對患者與家庭來說，可以減少來往醫院間的奔波，而且也能由專業護理人員幫小朋友進行藥物注射。

11歲A小弟弟為血友病患者，過去只要輕輕碰撞就會造成四肢關節嚴重瘀青，或是血流不止狀況。由於A小弟弟情況特殊，對於血友病的救命藥物「凝血因子」有抗藥性，治療上更需要各科緊密聯繫與協助。

5歲B小弟弟出生後一個月，家長即發現小孩身上有許多不明原因的瘀青，經過檢查確認為A型血友病患者（血液缺乏第8凝血因子），因此每兩至三天就需至醫院施打藥物以維持血液中足夠的凝血因子成份。

血友病是一種先天血液凝固異常的疾病，好發於男性。因身體無法自行產出充足的凝血因子，常伴隨突發自發性出血狀況。對於一般人洗牙、拔牙，或是碰撞擦傷、跌倒等，對血友病患恐導致血流不止，嚴重更可能危及生命。新竹馬偕醫院小兒科醫師黃鼎煥表示，血友病患因血液凝血不易，因此不適合太激烈的碰撞運動。為減少病患的自發性出血採取「預防性注射」治療，依照患者身體狀況，透過每週施打2至3次藥劑來維持體內凝血因子濃度。

因血友病患者一生仰賴凝血因子藥物施打，病患每周須往返醫院數次，新竹馬偕醫院副院長陳重助醫師表示，了解血友病患來回奔波醫院的辛勞，因此醫院特別成立「血友病整合醫療團隊」，引進病患所需的長效型藥物，且免費提供藥物寄放與施打。

血液腫瘤科主任鄭弘毅補充，血友病患長大後最常見的就是關節受損嚴重，因反覆出血導致四肢關節、髖關節腫脹變形，或是軟骨磨損而需要靠輪椅、輔具行走。如果病患從小就按時接受預防性注射治療，對於年長後常面臨的關節置換問題可以大幅降低。

新竹馬偕團隊將於8月31日舉辦「『偕』伴血友與『零』同行」病友會活動。會中將由醫師說明最新從國外帶回的血友病用藥資訊，以及血友病併發症的照顧議題，現場更準備絹印T shirt活動，讓參加的大小病友一起同樂。報名專線：（03）688-9595 # 2203張小姐。

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