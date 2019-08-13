各界暖心援助 台東先天肌肉萎縮症少年擁有「第一部車」

2019-08-13 10:54

［記者王秀亭／台東報導］「我終於擁有人生第一部車了！」從小患有先天進行性肌肉萎縮症的16歲少年邱茂芳，無力支付可供代步的特製電動輪椅，在台東縣輔具暨生活重建中心資源連結下，開心騎著專屬的電動輪椅回家。

邱茂芳5歲就被診斷為先天進行性肌肉萎縮症，突發張力減退、頭部控制不良、肌肉無力、運動發展延遲等症狀陸續出現，伴隨著肌攣縮，讓茂芳生活功能逐漸無法自理，完全仰賴年邁祖母隨側在旁協助。

茂芳祖母王昱婷說，茂芳軀幹嚴重變形，每十分鐘就要翻身減輕身體不適，上國中後，幸好有台東縣教育處特教中心借用電動輪椅，茂芳得以獨立自主操作中、短距離移動，「感覺添了一雙腳」，可以和同學一起在校園內走動。

王昱婷表示，茂芳國中畢業後即在家休養未升學，失去學生身分，借用的輪椅就需收回，教育處已延後收回時間，該還的總是要還，但符合需求的輪椅高達10萬餘元，即使政府有補助部分費用，仍有4萬3千多元的差距，實在付不起。

台東縣輔具暨生活重建中心1月間得知後，先邀專業學者及各治療師為茂芳嚴重變形的軀幹量身，進行輔具評估，並特製最合適的輔具功能及系統，社工人員再向萬海慈善基金會、縣府社會處提出補助申請，終於讓茂芳擁有屬於個人的電動輪椅。

邱茂芳開心地操作著電動輪椅，直說比借用的更好用，重點是專屬於自己的，不必擔心被收回，未來可以駕駛的輪椅到社區周邊閒逛、買東西，甚至有機會再走遠一點，看更多美麗的風景。

台東縣輔具暨生活重建中心主任曹晏綾呼籲，若有輔具需求的台東縣民，可以主動向中心詢問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法