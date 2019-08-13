歇業案外案 南投新泰宜醫院變長照中心？原來是...

2019-08-13 10:28

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉新泰宜婦幼醫院自行對外公告8月1日起歇業，且看板也悄悄地換成「佳尚好長期照顧中心」，引發外界一陣錯愕、驚嘆，今日南投縣衛生局證實新泰宜婦幼醫院的確已提出歇業申請，一旦獲准後，營運迄今30年的新泰宜婦幼醫院也將正式走入歷史！

新泰宜婦幼醫院是名間鄉唯一的大型醫院，舊稱泰宜婦幼醫院，1989年創建於南投市區，2年後才遷建至名間鄉現址，怎料，今年初驚傳上億元財務危機後，一度於4月底歇業，直至5月2日才恢復營運，不過，僅短暫維持3個月，便向衛生局提出歇業申請。

南投縣衛生局指出，因新泰宜婦幼醫院裡頭尚有部分管制性醫療用品，待完成清查、清點作業無誤後，該局便會准其歇業。

至於新泰宜婦幼醫院原本附設的護理之家，也一併提出更名並變成獨立護理機構一案，儘管衛生局尚在審查中，但業者卻已掛上「佳尚好長期照顧中心」的新看板，令地方民眾不禁要問：「醫院真的變成長照中心？」

不過，南投縣府社會及勞動處表示，「長期照顧」屬於社政體系，也是該處職掌的業務，「護理之家」則屬於醫療體系，權責單位是衛生局，該處並未收到新泰宜婦幼醫院變更為長照中心的申請案，也才了解原來是懸掛看板的工人將「佳尚好護理之家」的名稱誤植為長照中心，才意外上演這場烏龍案。

在縣府告知後，業者也允諾會儘速將誤植的看板「佳尚好長期照顧中心」卸下，待護理之家申請案獲准後，再依規定重新掛上看板。

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