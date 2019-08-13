力抗國旅不景氣 飯店業推星空泡泡浴缸、兒童職人體驗吸客

2019-08-13 09:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局最新統計，國內旅遊人次連兩年衰退，飯店業者坦言，經營國旅市場不易，不僅面臨國內業者爭客，還要和國外飯店、郵輪等新型態旅遊模式競爭。為搶攻國旅客，飯店業者求新求變，引進國外最夯泡泡浴缸電影院、泡泡足球，吸引企業旅遊、校外旅行，住房率達8成以上，還有五星飯店業者結合異業，推出兒童職業體驗，成功吸引親子客群，讓暑假期間一房難求。

交通部觀光局統計，去年國人在國內旅遊3項指標明顯衰退，包含國人在國內旅遊人次為1.71億人次，較上年下滑6.74％，已是連2年衰退，平均每人旅遊次數也微幅下滑0.61次，總產值3769億元，也較去年下滑6.27％。

台東知本老爺飯店表示，近幾年外界都認為旅宿市場難做是因為新開飯店太多，市場供過於求，不過廉價航空、訂房網興起，還有郵輪等新興旅遊型態，讓國人在旅遊體驗上越來越「挑剔」，也會拿國外飯店、旅遊體驗和國內飯店比較，才是主要原因。

台東知本老爺飯店也表示，單純的住宿體驗已無法滿足完全滿足旅客需求，旅客更期待除了住，還能玩什麼，為吸引國人在國內旅遊，今年知本老爺嘗試與特力屋、媒體廣播、網紅跨界合作，推出小小廣播員、小小木匠、小小美甲師、小小房務員及小小廚師等5項「兒童職業體驗」活動，以及能體驗原民文化的「小頭目夏季活動營」，暑假期間吸引上百人報名參加，暑假期間幾乎接近滿房。

凱撒飯店旗下趣淘漫旅台南館是西拉雅風景管理處唯一飯店，以冒險渡假為特色，飯店宛如小型渡假村，除有椰林泳池、還有4層樓高擎空塔，讓旅客體驗空中滑索、自由落體和空中漫步等冒險刺激活動。趣淘漫旅表示，飯店位於風景區內，高達8成以上為國旅客，以企業旅遊、企業團訓（team building）及校外旅行等客群為主，雖有淡旺季差別，但平均住房率仍有7到8成。

不用出國也能享受國外體驗，趣淘漫旅今年暑假主打泡泡假期，引進國外最夯的泡泡浴缸，推出星空泡泡電影院，旅客可在夜空下與另一半或好友家人在戶外邊泡澡，邊吃泡麵、看電影。

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