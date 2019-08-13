豪大雨轟炸中南部 彭啟明分析曝「很劇烈對流胞在西部外海」

2019-08-13 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今日稍早表示，受到西南風影響，苗栗、台中、南投與台東山區恐有機會發生局部大雨；彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄及屏東，則可能會出現局部大雨或豪雨。臉書粉專「氣象達人彭啟明」也發文分析，並指「我們的閃電網已經看到很劇烈的對流胞在西部外海」，呼籲大家外出注意自身安全，聽聞雷聲記得進入室內。

彭啟明在文中表示，中南部平地昨起就有劇烈降雨，今天凌晨至清晨再加大，目前為止降雨特區在台南、高雄附近，其中仁德、歸仁、永康與關廟，不僅降下逾200毫米，且在幾小時內下完，已超過所能承受極限，不少地方出現積淹水情況，提醒民眾務必留心。

彭啟明在文中指出，劇烈降雨的上空正下雷雨，自台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄至屏東，都有很密集的閃電落雷，叮嚀民眾聽到雷聲請進到室內，若有很旺盛的閃電切勿外出、注意用電安全。

彭啟明在文中分析，此波降雨仍屬西南風，原為利奇馬所帶動，但柯羅莎颱風目前發展，「更強化西南季風」，並指台灣附近水氣增多、較低層有旺盛不穩定帶，尤其西南風增強，使中南部外海、台灣西南方的台灣海峽海面成為很不穩定的區域，易有強烈對流、閃電，且易發展龍捲風、有中小尺度對流系統發展。

彭啟明在文中解釋，通常此類極端對流，「較劇烈的降雨生命期約幾個小時」，雖有暫緩時間，整個區域仍不穩定，不時有對流移入發展，像今日的情況「明後兩天都還有機會發生」，敏感脆弱區域則易積淹水，估計至少要到週末後才有望轉變，依然是西南風天氣，強度會減緩。

彭啟明在文中提到，至於北部、東半部較不受影響，仍有些類似沉降氣流，白天高溫恐上看34至36度，有時也會有對流雲系移入，靠山區可能偶有雷陣雨發展。

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