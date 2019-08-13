劉大潭希望工程關懷協會環島計畫獲兩診所贊助

2019-08-13 07:53

〔記者張忠義／高雄報導〕東區時尚美學診所與微爵形象美學診所舉辦「2019愛心美麗代言人徵選活動」，除率先捐贈十萬元贊助劉大潭希望工程關懷協會年度環島計畫，並徵選美麗代言人協助募款與校園巡迴活動，為公益活動奉獻心力，歡迎女性朋友踴躍報名，參加醫美作公益，讓人美心更美。

劉大潭希望工程關懷協會鼓勵人們勇於突破、推廣有愛無礙，儘管經費籌措十分困難，仍持續舉辦「環島說出生命力」校園分享會環島計畫，鼓勵傷殘會友們勇敢說出自己的故事，帶給更多人在生活中堅持與努力的信念及勇氣。

由於環島計畫經費龐大，東區時尚美學診所邱志龍醫師獲知後慷慨贊助活動經費並協助進行。

劉大潭是全球首位身障發明家，曾獲多次發明大獎，並獲選逢甲大學傑出校友，他幼時因被施打過期預防針，致雙腿嚴重萎縮，只能以鱷魚行走方式移動身體，但他憑著志氣，大學時以優異成績畢業，因感同社會弱勢的痛苦，除創立希望工程關懷協會，並誓言建立全台第一間無障礙庇工廠，讓身障人有工作機會。

邱志龍及陳咸伸院長說，歡迎愛美人士參加醫美作公益，大家攜手生命鬥士，一起環島說出生命力。

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