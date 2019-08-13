雷電交加 這張圖看出黑夜如白晝

2019-08-13 07:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於受到西南風影響，南市從昨日深夜至今（13）日凌晨閃電交加，「轟天雷」響徹雲霄，大雷雨如在空中「炸開」，黑夜如白晝，幾乎讓台南全城感受「雷神降臨」威力！

有民眾形容說，天空閃電好像「神級轟炸機」震得令人心驚膽跳，不敢睡覺；也有人直呼是「光電大戰」精彩十足。

連連滂沱大雨，國家警報於今日凌晨3時30分左右發出大雷雨警訊，台南市包括鹽水區、麻豆區、下營區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、將軍區、北門區、安定區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區都在警戒範圍。

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