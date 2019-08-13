雷雨區急轉！4縣市發布大雷雨警示

2019-08-13 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13）清晨針對「彰化縣、雲林縣、嘉義縣」等地發布大雷雨即時訊息，隨後警示地區換成高雄市、屏東縣，目前則為「彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣」，請民眾留意劇烈降雨。

氣象局稍早表示，針對「彰化縣、雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時00分止，針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午8時30分止。請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。（08:06更新）

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