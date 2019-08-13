納美人養的？青蛇一身綠皮、死後變全身藍…

2019-08-13 07:40

〔記者謝介裕／南投報導〕「咦…這藍色的蛇叫什麼?難不成是來自膚色也是藍色的納美人國度?」，南投市曾姓民眾在產業道路上發現1條被壓死的蛇，因藍色的外表相當特殊、罕見，他po上網徵詢「蛇名」，結果引發網友熱烈的討論，還驚動了農委會特有生物研究保育中心等相關單位，謎題也終於揭曉，原來牠名叫「青蛇」。

在「白蛇傳」的故事張力，以及連續劇、電影的渲染、加持下，相信大家對劇中白蛇娘娘的好朋友「小青」，一定不陌生，顧名思義「小青」就是1條青蛇，但亡故後體色為何會從青色變成藍色?令許多人疑惑不解。

農委會特有生物研究保育中心低海拔試驗站兩棲爬蟲類專家林彥博指出，「紅、黃、藍」是大自然的3原色，許多野生動物體內都有，黃及藍色素細胞構成「青蛇」翠綠的外表，所以又稱翠青蛇、大青蛇，為黃頷蛇科青蛇屬的爬行動物。也是台灣原生蛇類之一，成蛇體長可達1公尺以上。

一般而言，野生動物死後，體內各種色素細胞分泌依然均等，但「青蛇」不一樣，亡故後的青蛇體內黃色素細胞會先被分解消失，青色少了黃色素便會逐漸變成藍色，這也是青蛇死後由青變藍的主因。

據台灣動物路死觀察網（簡稱路殺社）統計資料顯示，「青蛇」在被路殺排行榜中高居所有蛇類之冠，從2011年迄今，被路殺的件數計有2743件，其中，南投就多達283件，原因在於「青蛇」算是溫馴的蛇種，且不像其他蛇如此雜食性，以蚯蚓為主食，因此，為尋找蚯蚓便經常在樹林底層等低海拔山區，或是路旁草叢等處穿梭覓食，遭到路殺的機率相對也就較高。

其次，「青蛇」雖然無毒，但因體色與具有劇毒的「赤尾青竹絲」太過相似，以致常被誤認而遭橫禍，路殺社社長林德恩說，赤尾青竹絲，頭呈三角形、有頰窩，體側有白色縱紋，尾部短鈍且呈磚紅色，也是「赤尾」之名的由來，反觀，青蛇從頭到尾一身翠綠，且頭呈橢圓形，其實，只要民眾仔細觀察還是可區分兩者之不同，進而減少「無妄之災」的狀況發生。

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