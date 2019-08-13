盧市府辦「珍珠奶茶節」 議員民調後抨擊：完全失敗！

2019-08-13 07:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市府日前舉行「珍珠奶茶節」，舉辦10大人氣珍珠奶茶票選，市議員陳世凱認為活動並未有多少聽過，特在臉書舉行「有沒有聽說珍珠奶茶節」的票選活動，24小時開放網友投票，票選結果，有91%的民眾表示從未聽說過，陳世凱抨擊，顯示了這個活動是完完全全失敗的。

由於市議員陳世凱認為，市府日前舉辦珍奶票選活動，有很多民眾都不知情，因此特舉辦在自己的臉書舉辦票選活動，請民眾投票知不知道台中市有舉辦「珍珠奶茶節」。

結果經過24小時投票結果，共有1073網友投票，投知道的者有100票，佔9%，不知道有973票，佔 91%。

市議員陳世凱抨擊，這個活動從一開始就爆出了在台中車站廣場前的裝置藝術不環保的爭議，接著又發生了投票時app發生當機的情形，而這整個活動花了300萬 ，但是所達成的成效與花費的經費是不符合比例的 。

陳世凱表示，他於臉書上舉辦票選活動，詢問民眾是否有聽過這個活動時，沒有聽過這個活動有9成民眾，只有一成有聽過的民眾，這顯示了這個活動是完完全全失敗的。

陳世凱表示，城市行銷的需要經費眾所皆知 但是請市府往後在規劃相關活動時謹慎評估效益，以免造成花費了金錢，也動用了相關人員來舉辦活動，卻造成毫無效益的情形發生。

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