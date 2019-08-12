破天荒？樂樂養雞場成全國矚目案件 監委也來查

2019-08-12 22:57

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉樂樂等5間養雞場因為惡臭擾鄰，長年引發居民抗爭，事件最近越演越烈，監委楊芳玲及王幼玲今天排定履勘該5間養雞場，場主周碧雲當場向監委叫屈，當初由政府核准設立，公所換人就要她撤不合法，但也當場引來質疑「若是成果這麼好，怎不在選區經營？」

樂樂等5間養雞場因為爭議已久，立委黃國昌6月親自前來現勘，後於7月由鄉長陳亞麟率隊現勘，認為有不少違規並陳報屏東縣政府，屏縣府上個月底終於首度開罰每場5萬元，此案成為社會矚目案件，也驚動監察委員罕見下鄉視察養雞場。

監察院排定今天由監委楊芳玲及王幼玲到場履勘，聽取簡報調查樂樂等5間養雞場是否涉嫌違反容許使用，農委會、縣府農業處及鄉公所都派員與會。

據悉，場主之一的縣議員周碧雲親自到場，除面對監委詢問，同時也向監委叫屈，指5間養雞場都是屏東縣政府核准設立的合法畜牧場，且設備也都屬頂級規範，還能促進就業，難道是鄉長換人就得被趕走？

鄉長陳亞麟則回應，鄉公所審查過後認為諸多違規，重申鄉公所捍衛鄉親生活環境、要求撤照的立場不變，他也當場直言，若是這些養雞場所產生的結果這麼美好，業者怎麼不回到自己家鄉或選區經營、示範，增加就業機會？

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