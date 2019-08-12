靈鷲山法會「幽冥戒」啟壇 前後任新北市長到場祝禱

2019-08-12 21:43

［記者陳恩惠／桃園報導］靈鷲山第26屆水陸空大法會7至14日在桃園巨蛋舉行，今天晚上「幽冥戒」啟壇，超薦十方亡者，前後任新北市長朱立倫、侯友宜到場參拜，並前往內壇祝禱供燈、為民祈福；靈鷲山開山住持心道法師開示「水陸法會的根本，就是度一切苦」。

「幽冥戒」是水陸法會極為重要的佛事，由高僧為六道幽冥眾生主法受戒，令幽冥眾生得以遠離身、口、意惡業，超脫輪迴之苦。

心道法師說，今晚是水陸的幽冥戒，大家來到這裡，一同納受三皈五戒，為歷代祖先、冤親債主、一切幽冥眾生，求受菩薩戒，讓他們的生命，能夠獲得真正的轉換。

他又說，水陸法會的根本，就是度一切苦，心的無明就是苦的根源，也是貪瞋癡慢疑的源頭，沒有搞清楚生命的方向，不但苦了自己、也苦了別人，在茫然無依、顛倒夢想中輪轉生死，要想解脫輪迴痛苦，除了行善之外，更要好好學佛，了解四聖諦、奉行八正道，這些既是基礎也是究竟。

侯友宜則表示，靈鷲山開山36年來，長期推動社會公益教化事業，行之有年的「愛心贊普」，更募集海內外無數愛心，提供急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神。感謝靈鷲山佛教教團與開山住持心道法師，長年照顧弱勢家庭與慈善團體的義行，提升社會對人性關愛的良善循環。

「幽冥戒」佛事晚間6點半舉行，大批信眾5點半身著海青，神情莊嚴，陸續步入法會現場，政壇貴賓雲集，新北市長侯友宜帶領各局處區長出席法會，並代表念誦祝禱文，與現場萬餘名信眾共同祝禱，祈願人心和諧慈悲、地球平安。

靈鷲山今年再度獲選新北市績優宗教團體，開山36年來，靈鷲山一直扮演心靈寄託和社會公益的角色，每年水陸法會均將十方募集而來的物資，轉贈急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神，歡迎民眾前來供佛祈福，體悟菩薩應境隨緣、渡化眾生的慈悲。

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