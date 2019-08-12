4大超商擴大限塑 小7、全家9月中不再主動提供吸管

2019-08-12 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月1日環保減塑新規上路，4大場所內用不得提供一次用塑膠吸管後，4大超商業者也紛紛跟進，7-ELEVEN、全家、OK以及萊爾富皆祭出不同限塑方案；7-ELEVEN和全家9月先後不再主動提供吸管；OK和萊爾富則改提供可分解PLA環保材質吸管及冷飲杯。

超商龍頭7-ELEVEN自7月已於全台門市逐步導入「就口杯」，更宣布從8月14日開始，在台北市800家門市落實不主動提供吸管，而9月11日起將於全台5500家門市全面執行，現調飲品一律改用就口杯，僅有珍珠、有料茶飲、思樂冰才會提供紙吸管，預估一年將會省下5.5億支塑膠吸管；7-ELEVEN也在7月推出6款環保系列商品，像GEO可分解竹纖維吸管、植物纖維紙圓盤、植物纖維紙碗等。

全家便利商店也自8月起自發性擴大減塑措施，在各門市實驗性推出Let's Café冷飲就口飲用杯型，並預計在9月中推行至全台3400間門市，提供消費者在飲用冷飲時「以口就杯」的新選擇；全家也在鮮食包材部份進行減塑，持續研發低塑膠使用量的包裝，例如將涼麵塑膠蓋改用包膜，年省約6.4噸的塑膠量，另外三明治的包裝在改良後，一年能省下6.8噸塑膠量。

另外，全家針對仍對吸管有需求的消費者，推出自有品牌FMC天然植物纖維吸管，除了可重複使用（可清洗）、100%可於自然環境中分解，價格為5入15元；也推出天然竹纖維環保餐具系列商品，包含天然植物纖維便利盤、天然植物纖維便利杯、天然植物纖維便利碗，在全台3400家店舖皆有販售。

OK便利商店限塑措施則著重於配合政府政策，在販售熱飲時提供就口杯蓋方便消費者飲用，但在冷飲部分，若消費者在4大場所主動索取吸管，將提供可分解之PLA環保吸管；其他不屬於內用場所的門市，門市會依客人需求提供吸管。

萊爾富目前在政府部門、學校、百貨購物中心、連鎖速食店4大場所的149家門市，均改用紙吸管及可分解的PLA冷飲杯，萊爾富也早在105年4月即在全門市使用冷飲杯，也計畫未來加入就口杯蓋，預估一年約可省下近600萬支塑膠吸管。

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