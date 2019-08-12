北市增4歷史建築 草山行館再擴4倍成園區明年招標

2019-08-12 22:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化資產審議委員會今決議，歷史建築「草山行館」範圍將從目前約265坪的主行館，納入周邊4小棟前總統蔣介石隨扈侍衛廳舍，將擴增為成1314坪範圍的草山行館園區，預計明年將重新招標，文化局說未來營運概念要具有溫泉生態意象。此外，文資會今新登錄的歷史建築還包括「南港闕家古厝德成居」、「金山南路二段日式宿舍群」、「台灣土木建築協會」、「原巴旅館澡堂」。

草山行館建於1920年，曾為日本裕仁天皇招待所，1949年短暫成蔣介石總統官邸，之後變蔣的夏天避暑行館；至於4小棟附屬建物，目前為台北國際藝術村駐村藝術家的住宿空間之一，若空間招標出去，駐村藝術家則要在寶藏巖住宿。

文化局文創發展科長吳俊銘表示，草山行館園區將比目前建物大4、5倍，日治時代的草山行館有溫泉，因此明年營運標案希望形塑溫泉意象、生態景觀，成為多元發展的觀光景點。至於是否同意得標廠商設溫泉管線？他說，文化局目前沒有要大興土木，就看廠商怎麼規劃了。

此外，文資會也新登錄南港區研究院路一段「南港闕家古厝德成居」為歷建，建於日治時代，為南港近山地區閩南合院古厝，其TR磚砌牆及砂岩牆基，紅白襯托，左外護龍則有2層磚造「德嚴居」，而正廳門面及山牆之泥塑、剪黏、山花則呈現民間藝工；見證早期泉州南安闕氏家族移民拓墾。

另外，金山南路2段10戶木造日式宿舍群，在1966年曾做林務局眷舍，因國有財產署辦理宿舍辦廢拆除，遂依「文資法」評估文資價值，文資會會勘認為，其三合院中庭為相連個空間的迴廊，形式特殊、保存完整，又是少數丁種日式宿舍，予以登錄歷建。

至於士林區陽明路則有1924年完成的巴旅館，為當時高級旅館，由淡水忠寮燕樓派名師承建，石造八角型公共浴池，由安山岩石牆、牛頭窗通氣孔、木屋架構成典雅造型；曾帶動草山溫泉風潮。

延平南路的「原台灣土木建築協會」於日治時期落成，1945年見證美軍空襲導致損毀，為台北舊城區少數經歷轟炸還存在的建物。

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