衛福部基隆醫院與北榮合作 北榮醫師支援看診

2019-08-12 20:52

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市民就醫看診的好消息！9月起，台北榮民總醫院腸胃內科專科醫師羅景全將就任衛生福利部基隆醫院副院長，基隆醫院將陸續有腸胃內科與心臟內科醫師進駐，讓衛福部基隆醫院久違的大醫院風華重現。

衛福部基隆醫院今天和台北榮民總醫院簽訂MOU合作備忘錄，簽署儀式由基隆醫院院長林慶豐及台北榮民總醫院院長張德明共同簽署兩院醫療合作意向書，由衛生福利部部長陳時中、國軍退除役官兵輔導委員會李文忠代理主任委員，擔任雙方見證人，將醫療資源延續到大基隆地區，讓大基隆地區民眾能擁有在地便利的醫療服務。

基隆醫院院長林慶豐表示，心臟內科和腸胃內科，是基隆醫院最缺的，以前常因為沒法處理而把病人轉走，北榮的「好心腸」會先進來，再慢慢把欠缺的拼圖拼起來，讓基隆醫院回復過去大醫院的風華。

促成這樁美事的立法委員蔡適應，基隆媽慶安宮主委童永，醫福會執行長王必勝執行長都到場，基隆醫院院長林慶豐及北榮總院長張德明完成簽約儀式，來見證的各界都抱以熱烈掌聲。簽完約，台北榮民總醫院腸胃內科專科醫師羅景全、心臟科專科醫師蔡泉財都成了基隆醫院的自己人、陸續還有醫師黃偉銘加入。

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