頭痛人物變代言人 秦楊籲警消到員榮做免費肺癌篩

2019-08-12 19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕藝人秦楊扮演反派「劉文聰」的經典台詞「一桶汽油一支番仔火」，被諸多人效彷，卻也成為警察、消防人員眼中頭痛角色，今日他出席員榮醫院「警消免費AI + CT肺癌篩檢」記者會，已過來人身分分享透過肺癌篩檢，發現有0.2公分小結節，及時治療免於惡化成肺癌，呼籲經常暴露PM2.5高風險環境的警消同仁，一起戒菸，也要透過AI人工智慧檢查，才能顧好肺顧好健康。

根據衛福部統計，肺癌是「死亡人數最高」、「健保醫療支出最高」、「發現時末期比例最高」的癌症，為此彰化縣去年辦理「低劑量電腦斷層肺癌免費篩檢」活動，1600個名額，員榮醫院認捐500個名額，全縣第一，但也發現警消人員最需篩檢，決定將活動延長今年底，今日在員榮醫院舉行「警消免費肺癌篩檢暨秦楊戒菸代言」記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣警察局方仰寧、彰化縣消防局蕭嘉政等人也到場與會。

秦楊表示，在拍攝戲劇「台灣霹靂火」時1天要抽3包菸，甚至已抽到「最濃」，直到醫生勸戒菸，否則危及健康，才戒掉菸癮，至今16年，但仍有不斷咳嗽的後遺症，今年4月他到員榮醫院檢查，透過CT低劑量斷層掃描及AI人工智慧系統輔助判讀，發現右肺有0.2公分小結節，經治療才免於擴散成肺癌風險。

秦楊笑說，因為扮演劉文聰時，常說一桶汽油加一支火柴，認為因此成為消防及警察眼中頭痛的反面角色，這次得知院方服務善舉，特別排開今日所有行程到場力挺並代言，覺得這是「改變他在消防和警察弟兄眼中形象」的好機會。

員榮醫療體系總院長張克士表示，消防人員要出入火場、吸入濃煙，警察同仁要指揮交通，尖峰時刻為pm2.5最高峰，暴露在這些環境中風險比較高，警消人員是人民保母，為保護人民生命財產安全，犧牲健康，因此決定開放對全縣警消同仁進行免費篩檢。

張克士說，員榮醫療體系這幾年來一直在推動肺癌防治，肺癌篩檢包括使用領先全國醫院，從美國導入世界級AI肺部斷層掃描影像輔助判讀系統，透過AI演算法處理胸部CT電腦斷層影像，將其中的血管去除，能夠加快26%的判讀速度，減少漏判29%的結節，提高準確度。

張克士也強調，低劑量的篩檢仍有低劑量的輻射，對身體有一定影響，在醫療常規及準則裡並非所有的人都需要接受篩檢，而是針對高風險的族群來實施，尤其是40歲且工作10年以上的、有家族病史的、常抽菸、或曾罹患肺癌的警消人員能找專業醫師諮詢，免費來做肺部檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法