樹木愈來愈少？羅東運動公園被點名颱風後樹倒移除

2019-08-12 19:28

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東運動公園被質疑颱風過後樹倒移除，縣議員陳鴻禧批園方未積極補植敷衍了事，造成園區樹木愈來愈少；管理單位宜蘭縣立體育場說，最近3年已在羅運補植150株樹木。

羅東運動公園面積約46公頃，種植6000株樹木，宛如平地小型森林，但每年夏季常遭颱風摧殘，陳鴻禧說，利奇馬上週從宜蘭外海掠過，羅運只有一株金龜樹倒伏，園方沒有扶正，卻貿然移除，這些年來，移除多於補植，難怪羅運樹木每況愈下。

陳鴻禧說，羅東運動公園1996年開園，園區樹木平均樹齡已有20多年，長得枝繁葉茂，園方應定期修剪，如果被強風吹倒，應派員扶正，若非得移除，事後也要補植，他今天入園勘察，除了利奇馬期間倒伏的金龜樹遭移除，另有許多大樹被鋸掉剩下樹頭。

此外，羅運徒涉池戲水區原本提供戲水之用，現在長滿青苔水質混濁，猶如一灘死水，園區木棧道枕木腐蝕，有安全之虞，陳鴻禧要求一併改善。

宜蘭縣立體育場場長葉青峰回應，羅運倒伏的金龜樹，因根系不完整數度傾倒，即便扶正仍不易存活，最近派員移除，園方針對樹木倒伏處理流程，先扶正固定，接下來才是移除補植，3年來補上150株樹木，至於徒涉池戲水區則轉型為生態池，不建議遊客在此戲水，木棧道枕木已編列預算逐年汰換。

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