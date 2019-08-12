新豐稻米達人競賽 旱地「直播」青農劉政祐摘冠

2019-08-12 19:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉農會推出自有品牌「萃豐米」推廣至全國，今年的稻米達人評鑑會上週遇颱風，延至今天在中崙三元宮迎賓館舉辦，共有10名農友參賽，最後由第二代青農劉政祐奪得冠軍。

新豐鄉農會表示，新豐稻米種植面積約1100公頃，產量約5500公噸，為新竹縣的稻米主要產地之一，歷經田間檢查、稻米抽驗分析、稻米觀性狀及食味評鑑，由劉政祐奪得冠軍，第二名沈源興，第三名彭慶明。

36歲青農劉政祐，與其兄弟劉政育及劉政雨共同承接父業，兩代四口總耕作面積超過100公頃。劉政祐不僅從父親身上習得精良的種稻技術，更勇於嘗試新的做法，為克服近年氣候變遷，時常大旱、缺水的情形，去年開始嘗試採旱地「直播」法種稻，試驗結果產量不但與慣行農法相當，還省下了育苗及大量蓄水、整田插秧的成本。

今年起更與農委會農業試驗所等單位共同合作，規劃1公頃多的「因應氣候變遷的調適耕作制度示範田區」，將示範田區成果提供國家作為調整耕作制度的參考。此外，劉家三兄弟及其所屬產銷班今年度也積極配合農委會產銷履歷政策，目前通過稻米產銷履歷驗證面積計24公頃，預計年底可擴大驗證面積至143公頃，提供消費者更高品質、更安心的稻米。

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