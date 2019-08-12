汪洋中的郵差…機車「滅頂」仍心繫郵件

2019-08-12 16:30

〔記者許國楨／台中報導〕有一種職業總是讓人苦苦等候、望穿秋水….不管颳風下雨，有時還得被狗狗追，一定使命必達…他們就是偉大的綠衣天使-郵差。

台中市清晨下起暴雨，南屯區多處路段因淹水傳出災情，一名陳姓郵差騎車送信時，因農田嚴重積水溢出路面，頓時一片汪洋看不清楚，連人帶車摔入田中，機車隨即滅頂，他奮力爬出泥田時被當地民眾發現急報案求援，警方趕抵時他顧不得手機已泡水仍心繫郵件，看在里民眼裡不捨又心疼。

台中市南屯區清晨接連下起大雨，時雨量突破40毫米，各低窪路段都傳出積水淹水災情，上午10時許，年約30出頭的陳姓郵差顧不得雨勢正大，依舊穿上雨衣騎車載著兩大袋信件，準備到中和里一帶送信。

當時他騎經中和巷一處通往中和里福德宮的牌樓前時，因兩側農田嚴重積水，且水已溢滿路面成為一片汪洋，根本分不清路面還是水面，但因長期都是在該區域送信，決定憑直覺涉水而過，未料悲劇因此衍生，誤騎到農田的泥濘當中，滅頂機車無法拉出脫困。

陳男此時奮力爬出泥田準備找救兵，剛好有里民直擊緊急向第四分局南屯派出所報案求援，兩名員警趕抵原本要通知吊車前來，但因他處還有急待救援的汽機車未果，當機立斷與熱心民眾及陳姓郵差一起將機車拖出泥田，眼看手機已泡水無法使用，他仍然心繫郵件急著借電話向郵局回報此事，看在里民眼裡實在是不捨又心疼。

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