「蕉」民好焦慮！ 40歲以下4成自認「那兒」不夠硬

2019-08-12 15:48

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣男性學醫學會今日公布2019年跨世代伴侶性愛品質調查，發現近5成女性認為目前伴侶軟如香蕉，40歲以下青壯年男性也有4成自評勃起硬度不理想，卻僅不到1％曾因勃起功能障礙而就醫；醫師提醒，不舉不是年長者專利，年輕人若發現問題，應及早就醫治療。

台灣男性學醫學會7月11日至17日針對台灣20歲以上、有性經驗的民眾共1074位進行網路問卷調查發現，逾8成女性認為硬度會影響性愛品質，近5成認為目前伴侶軟如香蕉，而雖然40歲以上熟男自評勃起硬度未達滿意比例較高，但40歲以下青壯年也有4成自評不理想，卻僅0.05％曾經就醫。

台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，臨床上將勃起硬度分為4級，第1級是嚴重障礙如「蒟蒻」，陰莖有變大但沒有硬度；第2級是中級障礙如「剝皮香蕉」，陰莖有硬度但無法完成行房；第3級是輕度障礙如「帶皮軟香蕉」，陰莖硬度可勉強行房但未完全硬挺；第4級是沒有障礙如「小黃瓜」，陰莖完全堅挺。只要在第3級以下，就可定義為「勃起功能障礙」。

林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜指出，勃起功能障礙並非年長者的專利，不少年輕人也深受其擾，且近年門診觀察發現有增加趨勢，可能與人類壽命變長，但身體因為飲食、熬夜等影響造成老化變快，以及對於就醫接受度變得較高、性行為年齡提早而提前發現問題等有關。

陳煜強調，應該正視自身問題，及早介入治療，有機會可達到第4級勃起硬度，提高性滿意度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法