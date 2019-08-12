教育部歐盟獎學金名單公布 一年獎助新台幣42萬元

2019-08-12 15:10

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天公布「108年教育部歐盟獎學金」甄試獲獎名單，共錄取10位正取生及3位備取生，將赴法國、德國、丹麥等國家攻讀碩士課程，每年獎助定額1萬2000歐元（約新台幣42萬元），獎助年限1年，獲獎生攻讀領域橫跨地理資訊、成人教育、公共政策、法律經濟、觀光、大數據及疾病醫學等。

教育部國際司表示，教育部歐盟獎學金主要是鼓勵我國優秀學生積極參與歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」（Erasmus+） 架構下之「新伊拉斯莫斯世界雙聯碩士學位」（簡稱EMJMD）學程，自95年開辦至今，已選送113位受獎生赴歐盟攻讀碩博士學位，對於促進我國與歐盟國家各領域之交流，扮演重要的角色。

歐盟新伊拉斯莫斯獎學金目的，則在增進歐洲地區學生交換，促進青年的社會參與及與夥伴國家之間的合作與流動，同時也鼓勵全球青年申請。國際司指出，每年公告100多種課程，包括全球化、表演藝術、語言、經濟、工程數學等，提供學生選擇，每一課程為期1到2年，每一學科至少有2個歐盟國家的大學提供學習課程。

109年甄選簡章預計於明年2月底公告，詳細資訊可參閱教育部網頁（http://www.edu.tw/）點選本部各單位－「國際及兩岸教育司」項下「主題專區」-「海外留學」-「公費留學與各項獎學金專區」-「本部歐盟獎學金資訊」。

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