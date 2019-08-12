「換」起你的閱讀魂 民眾可攜廢電池至市府換書

2019-08-12 13:48

〔記者蔡思培／台北報導〕北市環保局今、明兩天在台北市政府1樓舉辦「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」活動，民眾只要攜帶乾廢電池，即可從現場書架上免費索取舊書。

北市政府1樓中庭在今、明兩天上午10點至下午4點設有「延慧書庫區」，現場擺放2萬多本二手書籍，讓民眾選擇。一般民眾只要攜帶15顆電池，即可兌換3本書，最多可換30本；身心障礙者、低收、中低收者則可憑相關證明免費索取30本書。這次環保局也跟高中合作，募集用不到的參考書幫助弱勢學生，提供近參考書讓學生憑有效學生證免費領取（最多9本）。

環保局長劉銘龍表示，延慧書庫不只是清寒學子求學路上的忠實伙伴，也提供市民更方便的管道索取、捐贈二手書籍，近年來共有21萬本的書籍在流通。如果民眾有超過200本以上的舊書想捐贈，環保局也會提供到府收取服務，將這些書籍壽命延續下去。

今天一大早就有許多民眾前往市府換書，不少人一次就拿十多本，還有不少中年人攜帶大型購物袋、推車來裝書，有民眾更是鎖定精裝書、套書等高價書籍。一名蔡姓小姐早上10點多就到現場幫小孩選書，她還在現場發現一本昨天才剛在誠品書店看到的童書，而且書況是全新未拆。另一位媽媽則是因為先生在市府上班，聽到消息後就帶著小孩過去選書，她認為這樣的活動不僅能讓書本流通，也可讓小孩更願意閱讀

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