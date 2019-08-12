球星陪打球 籃球營小選手歡度暑假

2019-08-12 14:02

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國內知名籃球明星吳松蔚、灌籃大賽二連霸的SBL球星張羽霖、知名籃球教練謝玉娟今天聯袂現身土庫國中參加籃球營，和國中小學孩子開心玩籃球，陪伴大家歡度暑假。

青埔教育基金會主辦、為期5天的「飛上雲霄，未來之星」暑期籃球訓練營熱情開跑，青埔教育基金會董事長張嘉郡帶領小選手和吳松蔚、張羽霖等人玩起「5人傳球」，氣氛熱絡。

此次開辦的籃球營，特別邀請專業教練指導國中小學員，包括運球、傳球、投籃與防守等技巧，由淺入深，讓球員融會貫通愛上打籃球，尤其為讓更多的孩子能參加籃球營，歡度充實暑假，青埔基金會分別在北港體育館、土庫國中、鎮南國小、飛沙國小舉辦，大力推廣籃球運動。

為鼓勵孩子打籃球又能作公益，只要捐出2張以上的發票就能報名參加，所有發票捐贈土庫華聖啟能發展中心，今天雲林縣議員黃美瑤、王鈺齊、土庫鎮代會主席張維心等人都到場為孩子加油。

青埔教育基金會董事長張嘉郡表示，這是青埔教育基金會首次舉辦籃球訓練營，希望提供喜愛籃球運動的年輕學子一起玩籃球；土庫國中林同學興奮表示，平常都守在電視前看SBL轉播，沒想到今天可以親眼看到張羽霖厲害灌籃，讓他相當感動，期許自己將來能成為國手。

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