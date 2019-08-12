3年200萬美金 交大Team NCTU團隊赴美角逐地下機器人賽

2019-08-12 14:47

［記者洪美秀／新竹報導］交大Team NCTU團隊今天前往美國，參加美國國防部高級研究計畫局舉辦的地下機器人挑戰賽，與全球頂尖大學同場較勁。交大表示，此次競賽依地底環境分隧道、地下城市、地底洞穴3階段，並運用最新的機器人技術，進行地下環境的地圖建構、自動巡航以及搜索變動。競賽為期3年，2021年的總決賽，獲勝團隊可獲200萬美金的高額獎金。

交大表示，美國這項DARPA機器人競賽是全世界科技工程類競賽的最高競賽，以刺激國防科技、前瞻技術的發展為設立目標，包括現今的自動駕駛技術，也是從此競賽而起。

台灣交大Team NCTU今年5月通過資格審查，是台灣首度參與DARPA機器人競賽的團隊，交大將與瑞士蘇黎世聯邦理工學院、美國加州大學柏克萊分校、卡內基美濃大學、加州理工學院、麻省理工學院、NASA噴射推進實驗室和韓國技術研究院等頂尖大學共同競賽。

交大Team NCTU去年成軍，在去年的Maritime RobotX Competition國際無人船競賽拿到第5名，此次參與DARPA競賽持續開發AI機器人系統，研發自主、感知、移動技術，加上透過宏碁基金會和智頻科技及中科院團隊的贊助與合作，將中科院升級後的Super TaiRa遠距通訊導入競賽中，其高穿透性、遠距、低功耗的特性，可讓機器人在地下環境順利通訊、相互溝通合作，打造在地底嚴苛環境進行探勘之機器人系統。

團隊指導老師王學誠說，團隊成員多是交大碩士生，但參與DARPA競賽的大學團隊多是博士級研究員與博士生，交大團隊能參加DARPA競賽已是種榮譽，期許透過團隊的努力，能讓台灣在國際AI領域發光。

隊長電控所碩二呂承龍說，從準備到獲得參賽機會，14名團員透過合作與默契培養，期許讓台灣的機器人技術登上國際舞台，更渴望為台灣的機器人技術在國際上展現實力、旗開得勝，為國爭光。

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