網路教學契約漏洞多 消保處強化消費者權益

2019-08-12 13:34

〔記者羅綺／台北報導〕網路教學課程日漸興盛，但爭議事件頻傳，行政院消費者保護處12日召開記者會表示，已審議通過經濟部研擬的「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」，加強保障消費者權益，預計新制最快明年3月正式上路。

消保處陳星宏簡任秘書指出，消費者進行網路教學課程往往需繳納相當高的費用，若發生網路教學業者無法正常提供網路教學服務、甚至倒閉時，消費者可以持相關文件，向資融公司或金融機構主張不需繼續繳納原先的分期付款，「服務都沒辦法提供了，為什麼還要消費者去繳納這樣的錢？」

新制規定，若網路教學業者以優惠價格向消費者締約，解除或終止契約時，業者不得以正常總價取代優惠總價退費給消費者，契約的授權使用費須為雙方約定的優惠價格，以保障消費者退費權益。另外，當業者提供的服務存在瑕疵時，消費者可以主張終止契約，退費方式依照已提供服務比例結算，或以定期定額（階梯式退費）方式退費。

新制也賦予消費者貸款償還的抗辯機制，如果業者居間介紹簽訂消費借貸契約，當業者無法提供服務時，消費者可檢附文件申請止付貸款餘額；雙方若終止或解除契約，消費的借貸契約也將同時終止或解除。

陳星宏表示，新制也規範網路教學業者禁止與資融公司有債權轉讓的行為，業者不得將其與消費者簽訂之消費借貸契約讓與第三人。且若業者賣點數或堂數給消費者，業者不能限制消費者要在一定的時間內，將點數或堂數使用完畢。

消保處提醒消費者，簽約前可先試聽或試閱，考量是否符合自身需求，並審閱契約內容及退費條款，檢視是否符合「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，如不符合，可以請求業者修改或拒絕簽約，以維護自身權益。

同時消保處也呼籲業者，所提供的服務契約內容應符合「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」規定，若契約與規定不符，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依《消費者保護法》第五56條之1，對業者處以處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

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