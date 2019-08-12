大雨炸台中 民怨不放豪雨假 怒灌爆盧秀燕臉書

2019-08-12 13:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中自凌晨起接連出現豪雨，今日不少人冒雨上班上課，引爆民眾怒氣，批評今日天氣「比颱風還颱風」、簡直像騎「水上摩托車」上班，台中市府為何不放豪雨假的抱怨、抨擊聲又灌爆市長盧秀燕臉書；台中市新聞局指出，未達停班課標準，回歸專業考量。

大雨炸台中，今日一早不少民眾在強大雨勢中趕著上班、課，對於市府未宣佈停班課，又引爆民怨，盧秀燕臉書被民眾灌爆，多是批評明明雨下得超大，上班路過部份路段還積水，天氣「比颱風還颱風」，為何不放假。

還有人戲稱今日「台中水上樂園開幕」、「原以為要到海上才能玩水上摩托車，沒想到台中工業區就可以玩了」等。

因盧秀燕近午時分到南屯勘災，還是有民眾不滿再批，勘災作秀無用，放假讓大家安全比較實際，更有人直指，今早雨大成這樣，市府應至少可以先宣佈上午停班課，下午再調整，讓大家都安全。

不過，也有民眾指出，下大雨可依自己實際情況決定請假與否，何必一定要市府宣佈停班課等。

針對民眾抱怨，新聞局長吳皇昇指出，依氣象預報或實際觀測，台中市未達放假標準，一切回歸尊重專業考量；他強調，這波雨勢多是瞬間雨量密集，以致部份道路降雨水量宣洩不及，但退水時間短，若有積水明顯未退地區，也立即啟排除方案，儘速達到宣洩水勢。

吳皇昇說，市府經了解後，這次有傳出短暫淹水之處，幾乎都集中在地下道及高速公路匝道交會等低窪處，因應強降雨狀況，市府已啟動3級應變小組，抽水站操作人員皆已完成進駐，搶修搶險組亦隨時待命，逐步排除各區道路積水問題，將持續觀測掌握相關變化。

吳皇昇說，市府絕對很能體會民眾騎機車上班課的辛苦，也儘速提出排除等積極作為，但雨勢下下、停停，市府畢竟不是神，無從預測，放假與否一切還是回歸專業考量。

此外，針對停班課的發布方式，台中市人事處表示，因「強降雨」的特性，各「區」的角色非常重要，若各區有達到停班課標準時，應按相關法令及授權規定，由各區公所或各機關、學校首長衡酌實際情況，發布或向市府提出建議，以辦理停止上班及上課相關事宜；但今日截至目前未有強降雨而停班課的情形。

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