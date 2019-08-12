中元普度安心吃！ 衛生局抽驗應景食品All Pass

2019-08-12 13:50

［記者陳恩惠／桃園報導］中元節將至，民眾食用祭祀食品機率大增，桃園市衛生局為民眾健康把關，自6月起便啟動「中元節食品稽查抽驗專案」，前往超市、大賣場、傳統市場及加工製造商等地，隨機抽驗蔬果、米麵製品、肉類加工製品、豆製品、素食類及休閒食品等91件產品，檢驗結果全部符合規定，民眾可安心享用。

檢驗項目包含防腐劑、農藥殘留、亞硝酸鹽、硼酸、二甲/二乙基黃、動/植物性成分、著色劑及甜味劑等食品添加劑，檢驗結果全數符合規定，抽驗的烏龍麵、陳皮梅、新東陽台灣黑豬肉原味香腸91項產品，結果已公布在市府衛生局網站（http://dph.tycg.gov.tw），民眾可上網查詢。

衛生局呼籲食品業者應落實自主管理、確保產品衛生、安全及品質，以維護商譽，在製程中若使用食品添加物，應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」相關規定，若食品或添加物有毒物或有害人體物質，則不得製造、加工、包裝、運送、陳列等，違者可依照食品安全衛生法，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

同時提醒民眾，購買祭祀食品優先選擇包裝及標示完整的產品，且有良好信譽的店家廠商，避免購買顏色過於鮮豔的食品，並將食品放置於陰涼處或依產品包裝建議方式保存；祭拜時也要避免供品長時間暴曬、變質，祭拜後的食品應儘早食用完畢，如有消費問題或爭議，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。

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