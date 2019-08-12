懷舊柑仔店 成為篤行文創園區活招牌

2019-08-12 13:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕對於50年代民眾而言，柑仔店是共同的生活回憶，但在連鎖超商興起的今日，柑仔店逐漸走入歷史；澎湖篤行文化園區保留傳統柑仔店，不僅提供懷舊好去處，更成為文化園區鎮區之寶，讓傳統眷村人情味持續飄揚。

篤行十村是全臺澎最早的眷村，2007年公告為澎湖縣歷史建築，保存澎湖僅剩的 日式宿舍群， 篤行十村園區占地4千6百平方公尺，包含3棟日式木造建築及6棟水泥磚造建築群，現行營運廠商沐聯構公司耗資1億元，在古意盎然的眷村導入現代化設備，打造為15間客房文創旅店及文創商店，更設置露天電影院播放早期臺灣電影，開放湘東商店販賣澎湖特產及傳統零食。

湘東商店就是傳統的柑仔店，位在篤行十村毋忘在莒地標後方，就是文化園區入口處，刻意保存眷村建築特色，並使用早期的電影海報、偉士牌機車、大同牌電視機等布置，充滿濃厚的懷舊意味，讓中壯年的民眾重溫昔日童年的回憶，也讓新一代的國民，了解早期台灣發展的艱辛歷史。

沐聯構海灣建設開發公司董事長曾衫藤表示，篤行文化園區致力於維護傳統眷村文化，除了保留早期柑仔店特色外，也將持續對外招商，引進大江南北的眷村美食進駐，並主打全年不打烊，營造篤行文化園區與澎湖民眾日常生活緊密關係，今年還會推出年貨大街活動，並邀請眷村原住民回娘家辦桌活動，重溫當年的生活情景。

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