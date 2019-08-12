首屆竹縣青少年戲劇節《Re：Set重啟》 週末登場

2019-08-12 13:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕第1屆「新竹縣青少年戲劇節《Re：Set重啟》」活動，將於本週末17日起利用2個週末共3天在縣府文化局園區登場。參與演出的團體多達54個，準備了40多場精彩戲劇、音樂、舞蹈、脫口秀等，為國內罕見集結在地青少年參與的戲劇節活動。今天縣府找來「不然，B計畫」劇團與實驗高中熱舞社等搶先演出片段，為系列活動造勢。

縣府文化局表示，希望透過這個專為青少年設計的「戲列活動」，讓大新竹地區的青少年重新認識、建構故鄉土地的美好，用藝術作為橋樑進行跨世代的溝通與對話，讓大家都可以認識戲劇的魅力。

為了讓首屆的青少年戲劇節能有更多年輕人參與，他們還在6月初就在新竹縣各藝文場所舉辦青少年影展，邀請但唐膜等國內知名電影影評人與青少年面對面，討論國內外重要青少年議題電影作品，希望把大家印象中青少年的叛逆、「中二」以及瘋狂的特質，透過戲劇節重新「Re：Set重啟」他們的青春與活力，展現他們腦中的異想世界。

縣府文化局表示，這個首屆的「新竹縣青少年戲劇節《Re：Set重啟》」實際活動日為8月17、18、以及24日共3天，由該局主辦、在地青少年劇團「不然，B計畫」策劃，參與的團體包含台北藝穗節得獎劇團「新生一號」、「不然，B計畫」劇團、獨立樂團「告五人」、大新竹地區校園熱音社與熱舞社等，及地方性、藝術性特色市集設攤，總共多達54個團體，表演戲劇、音樂、舞蹈、脫口秀等共40多場。

活動採自由入場，部分場次需購票，詳情可到縣府文化局臉書粉絲專頁「竹縣GO藝思」https://www.facebook.com/hchcc.gov/或查詢「《Re：Set重啟》新竹縣青少年戲劇節」。

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