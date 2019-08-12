快閃斗六火車站 古坑興昌國小表演樂器

2019-08-12 13:24

〔記者詹士弘／雲林報導〕偏鄉小校古坑鄉興昌國小，全校學生今天中午在斗六火車站進行快閃活動，孩子表演竪琴、陶笛、直笛、烏克麗麗等樂器，讓旅客在等待火車的空檔，有優美的樂曲可以欣賞。

興昌國小位在古坑郷崁腳村，是個學生數不多的偏鄉小學，學校為發展特色，進行多年的藝術課程培養，學生至少有會兩至三種樂器，今年還申請教育部夏日樂學計畫，讓孩子多學竪琴。

今天共有20名學生在火車站大廳參與快閃活動，以竪琴，直笛、陶笛、烏克麗麗樂器進行表演，小朋友表情嚴肅，緊張看得出來，但表演過程中規中矩，顯示平時的訓練有素，都有一定的音樂水平。

校長高啟順說，興昌國小學校願景就是建立友善校園藝術殿堂，培養優質而好品性的孩子是，他相信只要給孩子機會，就能激發他們無限潛能，這就是培育孩子素養的最大理念；學校除了音樂之外，還有書法及美術課程，下學年開始也會有「農作教事」，成為學校的校本課程，讓孩子崇尚自然主義、從做中學，更能知道自己所在的家鄉是多麼美麗。

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