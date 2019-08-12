海外實習學生美、星辦義剪弘愛國際！

2019-08-12 10:46

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學美髮造型設計系學生組成「弘髮少年」，利用暑假環台義剪，今年第7年，學生走入花蓮、台東等偏鄉部落，為學童加強頭蝨衛教宣導；安養中心行動不便的長輩還特別寫字條，感謝弘髮少年「愛心傳遍每個角落」；學生到美國、新加坡等海外實習也義剪，「弘愛國際」行動獲好評。

弘光科大美髮系主任王曉芬表示，學生主動發起的「弘髮少年」，屆屆相傳，在善心人士捐款不，學生才得以順利環台義剪散播愛，第一天從台中出發往南，前往南投、雲林、嘉義、高雄，再繞道台東、花蓮、宜蘭，經過台北、桃園、新竹、苗栗再回到台中，共停留16站。

美髮系學會會長林芷伊表示，去年在台東部落義剪曾發現偏鄉學童有頭蝨，因此今年特別準備頭部清潔衛教圖片，在花蓮卓溪部落就發現有5名學童長頭蝨，甚至因此頭皮發炎，幸感染頭蝨人數較去年少，他們就現場教學童認識頭蝨、傳染途徑、如何清潔等，希望頭蝨可以在部落學童頭上消失。

除了義剪，學生到每一站也都準備帶動唱，陪陪長輩、幼童。林芷伊說，在雲林一間老人養護中心，一位阿公因中風行動不便，卻坐在輪椅上用力單手拍著大腿，為帶動的學生鼓掌加油，甚至以紙筆吃力寫下「愛心永遠的付出，下一輩年輕榜樣，永遠不終止流傳下去，愛心傳遍每個角落。」鼓勵同學，讓大家很感動。

活動副總召劉千瑜說，參加環台義剪除了技術服務外，最大感受是關懷長輩，住在安養中心或是鄉下的阿公阿嬤，沒有子女陪伴顯得特別孤獨、寂寞，辦義剪儘管每站只停留半天時間，但是看到長輩笑得很開心，便覺得收穫滿滿。

弘光科大學生不僅環台義剪，前往海外實習的學生也把義剪活動帶到海外，赴新加坡實習的6位學生，在老師呂佩芸帶領下至樂齡學院，為長者剪髮及彩妝造型，學生表現很出色深受肯定，實習期間將定期2個月舉辦一次義剪；至美國實習的學生也已舉辦3場義剪，每場義剪皆受到好評，將持續推動海外義剪服務。＃

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