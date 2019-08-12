憑稽查紀錄與新聞可罰公所？ 環署：竹縣府沒錯...但金額算錯

2019-08-12 10:23

［記者黃美珠／竹縣報導］可以憑現場稽查紀錄搭配新聞報導內容就開單嗎？環保署訴願委員會這次替新竹縣政府環保局背書說「可以」！但也糾正縣府環保局罰鍰金額計算錯了，把原本要罰五峰鄉公所的13萬5000元這個金額撤銷，要縣府環保局重新好好計算，最慢10月份重新對五峰鄉公所開出正確的罰鍰金額！

為什麼新竹縣政府要罰五峰鄉公所？因為該鄉的清泉溫泉會館稽查記錄和新聞報導內容都顯示，總共有5間一般湯屋、2間身障湯屋、以及一座大眾池，已經達到了水污法認定「餐飲業、觀光旅館（飯店）」的規模，但是迄今沒有取得廢（污）水的排放許可證，卻於今年1月7日對外開放營運。

事為審計部台灣省新竹審計室發現，且發現這座溫泉會館位在自來水水質水量保護區內，所以要求縣府環保局去現場查核該會館有無申請排放廢（污）水許可證，以及其廢（污）水處理設施及操作情形。

而在近年大新竹地區民眾一片喝好水的訴求震天嘎響之際，五峰鄉清泉溫泉會館沒有廢（污）水排放許可證就逕自開放營運的行徑，根本就是官方帶頭違法！

因此縣府環保局1月18日會同鄉公所委外的管理人一起現場稽查後，確認該會館實際規模已經到達水污法所規範的規模，開罰13萬5000元，且要求鄉長葛忠義必須參加環境教育講習8小時，會館則從4月底停止營運直到取得許可證為止才行！

葛忠義不服，委任律師劉邦繡訴願，環保署訴願審議委員會7月底針對五峰鄉公所的訴願做出決定。

決定書指出，清泉溫泉會館停擺10年後於去年11月18日試營運，今年1月7日正式開幕，且交由該鄉桃山社區發展委員會負責管理。

但是新竹審計室認為該會館已達到水污法公告事業中「餐飲業、觀光旅館（飯店）」的管制規模，且位於前述的自來水水質水量保護區內，所以要求縣府環保局必須現場查核該會館有無申請排放廢（污）水許可證，以及其廢（污）水處理設施及操作情形。

縣府環保局1月18日因此派員會同該會館實際的林姓管理人到場稽查，稽查後才到鄉公所出具稽查結果等，要求公所權責單位代表人簽名。

後於4月9日以「稽查當天的現場狀況」，認定鄉公所沒有取得廢（污）水排放證明就逕自營業，現場設施包含5間一般湯屋、2間身障湯屋、以及1座大眾池，已達到了水污法明定的管制規模。

由於公所沒有出具每天廢（污）水排放量多少，環保局最後就以相關法令所規範認定的每天314公噸廢（污）水來計算，最後開罰13萬5000元，鄉長葛忠義須另依環境教育法接受8小時環境講習，會館也從4月底起停止營運直到取得許可證為止。

葛忠義不服，委請律師劉邦繡訴願，主張現場的一般湯屋只有4間，並非5間，其中一間故障在修復中，沒有實際開放。實際的大眾池日排水量65公噸，湯屋日排水量15公噸，哪來環保局所謂的日排314公噸！

此外公所主張環保局的稽查行為是「恣意性的行政調查」，沒有事前、或是事中通知鄉公所會同，公所人員就算事後簽名，也不代表縣府稽查的程序正當與合法！

更何況環保局稽查員沒有入內詳細勘查個湯屋是否確實可用，以致稽查結果摘要欄內各個細目欄位都是空白，僅以現場所見的建物格局就率然認定營業中的湯屋共有7間，跟事實不符。

對於此事，五峰鄉從鄉長葛忠義、代表會主席呂小龍、乃至桃山村村長陳素蓮都抗議，強調稽查日當天會館並沒營運，事後環保局也沒再到場稽查，就直接罰13萬5000元，創下全縣單次被水污法開罰最高金額紀錄，這跟設於工業區外大型違規的工廠污水任意排放也不過才被罰6萬有天壤之別。

地方強調，清泉溫泉會館是桃山村地方繁榮發展的命脈，所以去年原民會才會會同縣府、公所努力使其重新開館，如今卻因此被封，對桃山人來講非常不公平！

環保署訴願委員會強調，水污法沒有明定說稽查員到場稽查一定要會同當事人，所以就算縣府環保局稽查員沒有會同公所代表到場，並不影響違規事實的認定。

此外，事業規模是以設計或實際的最大日廢水產生量或湯屋間數來認定，不是以「設置後」是否有湯屋故障、在修繕中來看。所以縣府環保局不管是根據去年試營運所發的網路新聞中所載清泉溫泉會館的規模，或稽查日當天現場的稽查認定，都沒有問題！

只是縣府環保局也有怠惰和疏縱的地方！環保署訴願審議委員會指責縣府環保局，怠惰在沒再去現場確認清泉溫泉會館的實際日排水量，疏縱在沒有從稽查日起到開罰日為止，以1天1點的方式「按日連罰」五峰鄉公所，就任意算出13萬5000元的金額，所以該委員會認為新竹縣政府環保局前面都站得住腳，唯獨算數算錯了，所以撤銷原來裁罰的罰金金額，要求縣府收文後2個月內重新算過，再對五峰鄉公所重新開罰！

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