天天吃好料》台中鑫全國 首創水道蝦料理

2019-08-15 09:16

〔記者張菁雅／台中報導〕在台中市經營近9年的全國釣蝦場最近轉型，釣蝦場內增設「鑫全國水道蝦餐廳」，結合水道蝦、料理蝦、百匯熟食吃到飽，還可體驗釣蝦，提供吃喝玩樂一條龍服務，受到年輕人及愛吃鮮蝦者的喜愛。

業者林志達表示，過去釣蝦場提供快炒料理，最近流行水道蝦，他利用原本充足的蝦源與場地，轉型成水道蝦餐廳，由於他有多年的養蝦技術，每隻蝦子都很健康，吃起來肉質鮮甜。

鑫全國水道蝦餐廳除了水道蝦現撈現烤，現場也供應多種海鮮、牛小排、牛五花、豬里肌等燒烤食材，且烤盤採用韓式不沾鍋加大設計，可同時烤多樣食材，且不會產生積碳等致癌物，讓消費者吃得安心。每桌都有抽風設備，烤完不用擔心身上有油煙。

林志達說，餐廳還有百匯吃到飽，包括各式料理、小菜、飲料、甜點、水果等，共有50至60多種選擇，熟食部分聘請有20年經驗的主廚掌廚，菜色每天都有變化，就算客人天天來也不會吃膩。另外，即日起至9月底，3人以上用餐就送免費釣蝦1小時體驗券，讓客人有得吃又有得玩，中秋節將至，這裡可以烤肉、釣蝦、吃美食，適合親友團聚。

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