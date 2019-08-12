醫訊》產學合作！AI與大數據分析 優化「智慧醫療車隊」

2019-08-12 09:52

〔記者歐素美／台中報導〕結合AI與大數據的「智慧醫療」是全球趨勢！靜宜大學資訊學院AI（人工智慧）及大數據研究團隊，與蕭中正醫療體系簽訂「產學合作備忘錄」，將利用AI與大數據研究，優化「智慧醫療車隊」的派遣服務與臨床診斷應用分析，以提升醫療品質，讓醫療技術再升級。

靜宜大學校長唐傳義表示，靜宜大學雖沒有醫學相關系所，但長期以「醫、食、農、美」為發展策略，並在AI及大數據分析，有具體而豐碩成果；應用於醫療產業，可提升臨床及基礎研究，並輔助醫師診斷疾病、進行治療，加速醫療產業發展，提升台灣醫學競爭優勢！

蕭中正醫療體系總裁蕭中正表示，該體系成立「無障礙車隊」，協助轄下醫院門診、住院、復健及血液透析等病患順利就醫，已服務新北地區超過105家機構，每年載送病患達9萬人次，希望透過與靜宜大學合作，以AI大數據分析，優化智慧醫療車隊派遣服務。

靜宜大學副校長溫嘉憲表示，雙方除共同發展AI智慧醫療車隊，未來並將把生醫與智慧醫療科技運用在臨床與長照，讓跨領域智慧醫療技術再升級。

蕭中正醫療體系車隊主任黃建倫表示，蕭中正醫療體系車隊曾獲交通部公路總局譽為全國第一個合法、專業及優秀的團隊，未來將借重靜宜大學研究團隊，精進路線及派遣服務，成為全國交通智慧發展典範。

蕭中正醫院創立於1976年，原名蕭婦產科醫院，位於新北市板橋區，後整合為「蕭中正醫療體系」，轄下有蕭中正醫院、附設居家護理所、新福星診所、清福復健診所、福澤藥局、清福醫院；另成立祝三實業股份有限公司，負責行政事務。

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