新營公所設公共設施群組 迅速反應市民有感

2019-08-12 08:47

〔記者王涵平／台南報導〕新營區公所設公共設施改善通報群組，里長隨時可以反映公共設施損壞等問題，公所獲報後平均2小時內處理，讓民眾相當有感，不少人透過臉書分享按讚。

新營區長魏文貴表示，2018年2月建置「公共設施改善群組」，目前累計通報案件計861件，其中757件（8成以上）在1至2小時以內有效解決、處理。

公所指出，公共設施改善群組為里長反應平台，全年無休，24小時讓里長巡查發現里內公共設施損壞時，立即通知公所處理，以避免發生危險，公所工務課接獲通報後立即改善，有些里長也設置里群組，讓里民可以隨時反映住家公共環境的問題。

魏文貴強調，「民眾的小事，就是政府的大事」，安全無虞的公共設施才能讓民眾安心，因此希望公所同仁「主動、積極、負責」。

他說，諸如樹木倒塌或長太大影響交通、水溝不通，水溝蓋不見、路燈不亮、道路坑洞、雜草太長等，舉凡需改善否則有安全疑慮者，都可反應，公所也透過群組蒐集民意，除讓公共設施完善，也可作為未來區政規劃的重要參考。

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