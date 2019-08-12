醫大生入柬國訪家戶用藥 助偏鄉建立衛教治理

2019-08-12 07:54

〔記者吳柏軒／柬埔寨報導〕鑒於柬埔寨偽藥問題嚴重，台北醫學大學14名師生8月初遠赴當地馬德望省偏鄉服務至今，進行家戶用藥訪視，也帶來居家醫療包觀念，助其改善疾病處置，避免小病成大病。

由北醫大學子組成「飛洋國際服務團」從5年前即前往柬埔寨，與當地NGO、小學校長等合作進行醫療衛教公益，今年暑假第10次出動，14名師生在8月1日便前往馬德望省的Dontri村，預計服務至本週，昨已投入家戶用藥訪視。

該團隊長楊天韻指出，根據2010年1篇論文指柬埔寨偽藥情況嚴重；而當地牧師Chann則說，暹粒偏鄉距市區遠，物資多1週1次由村長補給，離衛生所、藥房則需開車半小時至45分鐘才能抵達，但交通常因大雨中斷，居民往往等到病痛嚴重才就醫。

飛洋服務團亦發現，當地有信用醫師極少，偏鄉居民生病，不去看醫生，反而自行去藥局買藥，有錢人若牙痛，則飛到泰國看牙，產生極端醫療個案。

北醫大公衛系大三生廖敏如表示，過去有發現當地偏鄉居民常使用傳統藥草治病，今年拜訪的家戶則存有西藥，部分是牙痛時去市場、雜貨店買的止痛藥，亦有罹患高血壓的婦女聽從醫囑吃降血壓藥，但並不清楚西藥成分，只會看顏色吃；透過訪視盼喚醒居民家庭醫護意識，從家戶至社區，提升其健康水平。

教育部青年署青年海外和平工作團推動委員會委員簡瑋廷表示，柬國偏鄉有公家衛生中心，類似台灣衛生所，可提供基本看病診斷，但有藥品短缺問題，透過台灣服務團進行家戶用藥訪視，可追蹤並研究當地習慣，後續研擬對策。

另，北醫大服務團用簡易圖文繪製「急症處理手札」，將常見的頭痛、發燒等，採因地制宜的方式，教導居民及時處置，如腹瀉如何用家中食材補充電解質，好避免脫水等，也贈送「醫療包」，內有生理食鹽水、紗布、棉棒等，教導居民緊急處置割傷等家常傷病，避免小病不處置惡化為大病的情況。

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