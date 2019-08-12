謠言終結站》「硬幣刮手」防中風？醫師：偏方別信

2019-08-12 07:28

〔記者謝介裕／南投報導〕近來Line群組瘋傳1段硬幣刮手的影片，影片中的人以右手持50元硬幣，朝左手小指、中指及手心各刮20下，1天做個幾遍，便可預防俗稱「中風」的心肌梗塞找上門，衛福部南投醫院提醒民眾勿信偏方，以免延誤救治導致憾事發生。

南投醫院中醫師賴卉蓮指出，以中醫理論而言，人的中指尖為心包經井穴—中衝，小指內側指甲緣為心經的井穴—少衝；手掌心的穴位則為勞宮，臨床應用上，勞宮有清心火的功效，中衝、少衝則屬井穴有開竅醒神、清熱的功效，從影片中看來，刮中指、小指及掌心的原理即是如此，但對防治心肌梗塞是否有用?目前仍缺乏具體醫療資料佐證。

賴卉蓮進一步表示，利用50元硬幣刮手指乃屬「刮痧」範疇，當體內氣血瘀積、阻塞不通時，就會出現不舒服的症狀，而刮痧可以刺激體表經絡，達到促進氣血循環、疏通經絡、調整臟腑的功效，當氣血調和通暢，能讓身體各處都能獲得充分的養分，不舒服的症狀自然就會減輕。

一般而言刮痧算是改善「功能性」的問題，例如頭暈、頭痛、煩躁、發熱、中暑、胸悶、呼吸不順、氣血循環不良等症狀，但對於心臟病、肝病、腎臟病、神經系統疾病等「器質性」的病症，則效果仍是十分有限，建議本身就有心血管疾病、腎臟病等慢性疾病的患者，還是依醫師囑咐用藥，以及保持規律作息、運動與均衡飲食，才是保健之道。

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