快儲水！新北、桃園這些地區12日停水 最久36小時

2019-08-11 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自來水公司第二區管理處公告，為配合「大湳場內送龜山系統1200mm管線銜接等工程」施工，桃園市桃園區、八德區、蘆竹區、龜山區，新北市林口區，新北市部分的泰山區、五股區，明（12）日早上8點起停水，持續時間14小時至36小時，請民眾提早儲水因應。

據《中央社》報導，自來水公司第二區管理處副處長李世淵表示，配合機場捷運A7站龜山地區供水計畫，辦理四合一施工，明天上午8時起桃園、新北部分地區停水，合計有9.8萬用戶受影響。

12日8時至22時，停水14小時的地區：

桃園區：文化里、文明里、武陵里、長美里、民生里、永興里、永安里、東埔里、東門里、長安里、中埔里、西埔里、西門里、中和里、文昌里、新埔里、中山里、慈文里、西湖里、南門里、南華里、玉山里、中成里、中正里、北門里、光興里、朝陽里、中興里、信光里、中寧里、同安里、莊敬里、文中里、泰山里、中路里、中德里、自強里、中信里、長德里、中平里、中原里、中泰里、南埔里、寶慶里、北埔里、中聖里、同德里、明德里、寶安里、瑞慶里、大樹里、福元里、龍安里、龍鳳里、龍岡里、豐林里、成功里、三民里、青溪里、忠義里、三元里、大有里、寶山里、大興里、會稽里、春日里、汴洲里、大業里。

八德區：陸光里、大成里、大同里、大智里、大正里、大福里、大宏里、大慶里、廣隆里、茄苳里、高明里、高城里、大勇里、永豐里、廣興里、大榮里、白鷺里、茄明里。。

蘆竹區：內厝里、福昌里、海湖里、山腳里、蘆興里、南興里、錦中里、長壽里、營盤里、蘆竹里、錦興里、興榮里、瓦窯里、南榮里、吉祥里、南崁里、福興里、福祿里、順興里、山鼻里、營福里、坑口里、五福里、羊稠里、富竹里、中山里、外社里、正興里、坑子里（山林路二段、草子崎路）、濱海里、長興里。

龜山區：南美里、南上里、大坑里。

林口發電廠。

12日8時至13日8時，停水24小時的地區：

蘆竹區：坑子里（貓尾崎、臥龍崗、赤塗路、赤塗一路、八德一路、八德二路、山林路三段、寶順街、孔明路）。

林口區：全區。

五股區：登林路83號至91號、93至107號（單號側）；登林路110號至114號、116至134-3號（雙號側）、德音里外寮路。

12日8時至13日14時，停水時間30小時的地區：

龜山區：嶺頂里、新嶺里、龍壽里、大同里、舊路里、陸光里、新路里、新興里、幸福里、山福里、山頂里、山德里、福源里、兔坑里、精忠里、龜山里、楓福里、大湖里、大華里、文化里、南上里、中興里、公西里。

12日8時至13日20時止，停水時間36小時的地區：

龜山區：大崗里、長庚里、文青里、楓樹里、樂善里。

泰山區：大科里（南林路1~116號）。

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