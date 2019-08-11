日月潭花火自行車節吸客 國際客租車限時免費

2019-08-11 20:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕2019台灣自行車節「日月潭Come!Bikeday」將在今年11月3日登場，活動已開放報名，今年活動為鼓勵外籍遊客響應，還推出租單車享2小時免費優惠，限額3000名，日管處表示，今年自行車活動還搭配前一天的花火音樂會，盼透過花火與單車遊程，讓國內、外遊客，能在秋天到日月潭聽音樂、賞煙火、騎單車，享受悠閒的湖光山色。

日管處指出，為推廣日月潭著名的環潭自行車道，吸引國際觀光客響應，配合11月3日的自行車活動，自10月4日至11月9日，凡外籍遊客到日月潭捷安特、美利達中興店、松錳租車、日月潭中心單車驛站，或向山租車休閒廣場租借單車，可享2小時免費優惠。

此外，今年自行車節活動路線分為「30公里環潭挑戰遊」、「10公里自行車道逍遙遊」以及「push bike兒童滑步車」，其中經典路線環潭自行車道，可飽覽日月潭湖光山色，想要自我挑戰的民眾，則可到九龍口往文武廟的上坡路段。

「Push Bike兒童滑步車」今年則開放500個名額給小朋友參加，希望透過戶外體驗、趣味競賽，讓親子家庭客也能一同參與熱鬧的日月潭自行車活動，詳情可上網http://www.cyclist.org.tw/event_txt.asp?pno=117。

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